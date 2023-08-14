На Западной Украине строят железнодорожный логистический центр для экспорта зерна

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На Западной Украине начали строить железнодорожный логистический центр для экспорта зерна в Италию. По информации корреспондентов "24 канала", объект возводят на территории Закарпатской области при активном содействии итальянского МИД.

Фото: https://khetibazaar.com/product/flax-seed/?add-to-cart=1926

Местной общиной был выделен земельный участок, площадью в 40 гектаров. Центру предстоит соединить Украину с портами Италии, а оттуда продукцию будут отправлять в другие государства.

К реализации проекту привлекли железную дорогу и владельцы портов в Вероне, Венеции и Триесте. У терминала будет доступ к железным дорогам Румынии, Венгрии и Словакии.