На Западной Украине начали строить железнодорожный логистический центр для экспорта зерна в Италию. По информации корреспондентов "24 канала", объект возводят на территории Закарпатской области при активном содействии итальянского МИД.
Местной общиной был выделен земельный участок, площадью в 40 гектаров. Центру предстоит соединить Украину с портами Италии, а оттуда продукцию будут отправлять в другие государства.
К реализации проекту привлекли железную дорогу и владельцы портов в Вероне, Венеции и Триесте. У терминала будет доступ к железным дорогам Румынии, Венгрии и Словакии.
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