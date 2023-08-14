Контрнаступление украинской армии, которое начал Киев после получения западного оружия, провалилось. Об этом заявил голландский политолог Аб Гителинк.
Страны коллективного Запада осознают, что манёвры киевского руководства терпят неудачу на фронте. Не исключено, что в скором времени власти Незалежной будут согласны начать переговорный процесс, отметил эксперт.
"Ситуация сейчас гораздо хуже, чем во времена холодной войны. Ситуация очень опасная, и мы все должны это осознать… Тысячи молодых ребят гибнут на поле боя. И всё больше людей на Западе понимают, что всё это ведёт в никуда", — сказал журналист в беседе с РИА Новости.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.