Политолог Гителинк: контрнаступление ВСУ с западным оружием провалилось

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Контрнаступление украинской армии, которое начал Киев после получения западного оружия, провалилось. Об этом заявил голландский политолог Аб Гителинк.

Фото: iz.ru

Страны коллективного Запада осознают, что манёвры киевского руководства терпят неудачу на фронте. Не исключено, что в скором времени власти Незалежной будут согласны начать переговорный процесс, отметил эксперт.

"Ситуация сейчас гораздо хуже, чем во времена холодной войны. Ситуация очень опасная, и мы все должны это осознать… Тысячи молодых ребят гибнут на поле боя. И всё больше людей на Западе понимают, что всё это ведёт в никуда", — сказал журналист в беседе с РИА Новости.