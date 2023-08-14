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Сенатор Пушков: слова Шольца о переговорах по Украине носят "ритуальный характер"

Мир

Российский сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера Германии Олафа Шольца о дипломатическом урегулировании конфликта на Украине "ритуальными".

Сенатор Пушков: слова Шольца о переговорах по Украине носят "ритуальный характер"
Фото: anna-news.info

По словам политика, подобные заявления от европейских лидеров "ничего не значат". 

Как подчеркнул Пушков, ни Запад, ни Европа не готовы идти на переговоры. 

"Запад не намерен идти на переговоры. Разговоры о них носят ритуальный характер — не более того, - заявил политик. - Слова Шольца в пользу "дипломатических усилий" ничего не значат".

Ранее Шольц озвучил, что переговоры по украинской "формуле мира" в Саудовской Аравии "очень важны". Как подчеркнул Шольц, необходимо "приложить усилия" в направлении дипломатического решения сложившейся ситуации. 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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