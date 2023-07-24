FAZ: немецкие бизнесмены недовольны энергетический политикой правительства ФРГ

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкие бизнес-элиты недовольны энергетической политикой правительства ФРГ и канцлера страны Олафа Шольца. По их мнению, страна подверглась экономическому удару на фоне антироссийских санкций.

Фото: mobillegends.net

Кроме прочего, по мнению респондентов опроса Института Алленсбаха, "лучшее время" Германии уже позади.

"Восстановление экономики после "путинского шока" идёт медленнее, чем ожидалось в начале года. Об этом свидетельствуют не только корректировки прогнозов экономических исследовательских институтов, но и сдержанные ожидания немецких деловых, политических и административных лидеров", — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на опрос.

76 процентов из опрошенных бизнесменов и топ-менеджеров сочли, что действия правительство Германии ослабляют экономическое положение ФРГ. А каждый четвёртый из опрошенных заявил, что не верит в улучшение ситуации в ближайшие полгода.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.