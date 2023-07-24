Немецкие бизнес-элиты недовольны энергетической политикой правительства ФРГ и канцлера страны Олафа Шольца. По их мнению, страна подверглась экономическому удару на фоне антироссийских санкций.
Кроме прочего, по мнению респондентов опроса Института Алленсбаха, "лучшее время" Германии уже позади.
"Восстановление экономики после "путинского шока" идёт медленнее, чем ожидалось в начале года. Об этом свидетельствуют не только корректировки прогнозов экономических исследовательских институтов, но и сдержанные ожидания немецких деловых, политических и административных лидеров", — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на опрос.
76 процентов из опрошенных бизнесменов и топ-менеджеров сочли, что действия правительство Германии ослабляют экономическое положение ФРГ. А каждый четвёртый из опрошенных заявил, что не верит в улучшение ситуации в ближайшие полгода.
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