Балтийская коса находится очень близко к России, что вызвало беспокойство у польских туристов, сообщили аналитики. Поляки предпочитают отказываться от отдыха на её пляжах.
Как поделился польский журналист-путешественник, из-за украинского конфликта его сограждане изменили туристические маршруты, и коса опустела даже в пик сезона.
"Преодолев все трудности, я добираюсь до пляжа в Пясках. Сейчас 13.00 и прекрасное августовское солнце. Однако на пляже пустота". — пишет журналист Onet.
Кроме того, автор приводит рассказы польских туристов о том, что даже те, кто уже построил свой маршрут, в последний момент решили отказаться от поездки.
"Населённый пункт расположен прямо на границе с Россией. Это вызвало у меня беспокойство, я просто боялась за безопасность", — посетовала одна из туристок.
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