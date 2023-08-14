Onet: туристы из Польши опасаются отдыхать на Балтийской косе из-за её близости к РФ

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Балтийская коса находится очень близко к России, что вызвало беспокойство у польских туристов, сообщили аналитики. Поляки предпочитают отказываться от отдыха на её пляжах.

Фото: министерство морской экономики и внутреннего судоходства Польши

Как поделился польский журналист-путешественник, из-за украинского конфликта его сограждане изменили туристические маршруты, и коса опустела даже в пик сезона.

"Преодолев все трудности, я добираюсь до пляжа в Пясках. Сейчас 13.00 и прекрасное августовское солнце. Однако на пляже пустота". — пишет журналист Onet.

Кроме того, автор приводит рассказы польских туристов о том, что даже те, кто уже построил свой маршрут, в последний момент решили отказаться от поездки.

"Населённый пункт расположен прямо на границе с Россией. Это вызвало у меня беспокойство, я просто боялась за безопасность", — посетовала одна из туристок.