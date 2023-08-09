WP: польские туристы пожаловались на большое количество россиян в Таиланде — в Пхукете как в Москве

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Польских отдыхающих не устроило, что в Таиланде много российских туристов. По их словам, страна стала напоминать "маленькую Россию", а столица Пхукет Москву.

Фото: pixabay.com

Как отметили аналитики, в этом году в Таиланде наблюдается "бум" русских. Меню в ресторанах можно встретить на кириллице и надписи на социальных объектах, к примеру, аптеках.

"Это напоминает "маленькую Россию", а не Таиланд, — цитирует жалобы поляков Wirtualna Polska. — Едите на Пхукет, и вы почувствуете себя как в Москве".

Как уточнили авторы статьи, что туристам из Польши не нравятся "громкие и весёлые" россияне. Так, путешественница из Варшавы пожаловалась, что местные принимают её за россиянку и здороваются на русском языке.

"Меню в ресторанах, но также названия магазинов или слово "аптека", написанное кириллицей, — очень распространённое зрелище", — посетовала собеседница из Польши.

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