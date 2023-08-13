В Израиле на митинг против судебной реформы вышло более 100 тысяч человек

12 августа в Израиле состоялись массовые протесты, организованные оппозицией против судебной реформы, проводимой правительством под руководством Биньямина Нетаньяху. Эти акции, пронизывающие всю страну, стали новой волной народного недовольства.
Самым значимым событием стал крупномасштабный митинг в Тель-Авиве, где оппозиционные настроения всегда были наиболее выраженными. Согласно данным израильского телеканала 13, на митинге собрались более 100 тысяч участников. Под энергичные возгласы "Позор!" в адрес Нетаньяху и его министров люди выразили свой протест и требование отменить проводимую реформу.
Эти массовые митинги — лишь часть плана оппозиции, организованной против изменений в судебной системе. Более 150 акций протеста были запланированы по всей стране, и организаторы намерены объединить усилия в борьбе за отмену реформы.
Судебная реформа, проводимая правительством, вызвала серьезное недовольство среди населения. Народ опасается, что предлагаемые изменения могут угрожать независимости судебной системы и ограничивать права граждан. Этот вопрос стал одной из ключевых точек спора в обществе.
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