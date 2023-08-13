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В Израиле на митинг против судебной реформы вышло более 100 тысяч человек

1:21
Мир

12 августа в Израиле состоялись массовые протесты, организованные оппозицией против судебной реформы, проводимой правительством под руководством Биньямина Нетаньяху. Эти акции, пронизывающие всю страну, стали новой волной народного недовольства. 

В Израиле на митинг против судебной реформы вышло более 100 тысяч человек
Фото: timesofisrael.com

Самым значимым событием стал крупномасштабный митинг в Тель-Авиве, где оппозиционные настроения всегда были наиболее выраженными. Согласно данным израильского телеканала 13, на митинге собрались более 100 тысяч участников. Под энергичные возгласы "Позор!" в адрес Нетаньяху и его министров люди выразили свой протест и требование отменить проводимую реформу.

Эти массовые митинги — лишь часть плана оппозиции, организованной против изменений в судебной системе. Более 150 акций протеста были запланированы по всей стране, и организаторы намерены объединить усилия в борьбе за отмену реформы.

Судебная реформа, проводимая правительством, вызвала серьезное недовольство среди населения. Народ опасается, что предлагаемые изменения могут угрожать независимости судебной системы и ограничивать права граждан. Этот вопрос стал одной из ключевых точек спора в обществе.

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Массовые протесты в Израиле: люди в шоке от планов Нетаньяху
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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