В Израиле на митинг против судебной реформы вышло более 100 тысяч человек

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12 августа в Израиле состоялись массовые протесты, организованные оппозицией против судебной реформы, проводимой правительством под руководством Биньямина Нетаньяху. Эти акции, пронизывающие всю страну, стали новой волной народного недовольства.

Фото: timesofisrael.com

Самым значимым событием стал крупномасштабный митинг в Тель-Авиве, где оппозиционные настроения всегда были наиболее выраженными. Согласно данным израильского телеканала 13, на митинге собрались более 100 тысяч участников. Под энергичные возгласы "Позор!" в адрес Нетаньяху и его министров люди выразили свой протест и требование отменить проводимую реформу.

Эти массовые митинги — лишь часть плана оппозиции, организованной против изменений в судебной системе. Более 150 акций протеста были запланированы по всей стране, и организаторы намерены объединить усилия в борьбе за отмену реформы.

Судебная реформа, проводимая правительством, вызвала серьезное недовольство среди населения. Народ опасается, что предлагаемые изменения могут угрожать независимости судебной системы и ограничивать права граждан. Этот вопрос стал одной из ключевых точек спора в обществе.

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