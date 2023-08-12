Украина открыла регистрацию торговых судов, готовых к проходу по временным коридорам в порты, расположенные в Чёрном море. Украинское информагентство "УНН" сообщает об этом со ссылкой на соответствующее заявление спикера ВМС страны Дмитрия Плетенчука.
"Принято решение, наконец, решить эту проблему — открыть эти пути морских коммуникаций, — проинформировал спикер украинских ВМС. — Соответственно, предупреждены судовладельцы и капитаны судов, что опасность существует".
По словам Плетенчука, боевикам ВСУ предстоит вести наблюдение за всеми судами, которые будут следовать через временные коридоры. Координатор уже начал работать, подытожил спикер.
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