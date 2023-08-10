В ООН заявили, что не имеют отношения к открытию Украиной коридоров в Черном море

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ООН не имеет отношения к открытию Украиной временных коридоров в Черном море для иностранных торговых судов. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель представителя генсека Фархан Хак.

Фото: Фото: WTO

"Безопасный проход торговых судов был одним из преимуществ черноморской зерновой инициативы, которая, мы надеемся, может быть продолжена. Мы не имеем какого-либо отношения к этому заявлению", — сказал он.

Ранее, украинские военно-морские силы объявили об открытии временных коридоров для иностранных судов, которые идут в порты на Черном море или из них. Также они подчеркнули, что при прохождении маршрутов остается военная угроза.