ООН не имеет отношения к открытию Украиной временных коридоров в Черном море для иностранных торговых судов. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель представителя генсека Фархан Хак.
"Безопасный проход торговых судов был одним из преимуществ черноморской зерновой инициативы, которая, мы надеемся, может быть продолжена. Мы не имеем какого-либо отношения к этому заявлению", — сказал он.
Ранее, украинские военно-морские силы объявили об открытии временных коридоров для иностранных судов, которые идут в порты на Черном море или из них. Также они подчеркнули, что при прохождении маршрутов остается военная угроза.
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