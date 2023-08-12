Washington Post: вопрос об экспорте зерна показал усталость Польши от Украины

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

С начала российской спецоперации Польша являлась одним из самых стойких сторонников Украины, но страны рассорил зерновой вопрос.

Фото: pixabay.com

Варшава намерена продлить мораторий на импорт украинской пшеницы, а в Киеве считают подобные действия "недружественными и популистскими".

"Напряжённость в отношениях Украины и Польши указывает на истощение и расшатанные нервы (у Варшавы. — Прим. ред.)" — пишет издание The Washington Post.

Если дешёвое украинское зерно хлынет через границу, пострадают, в первую очередь, местные фермеры, которые являются главным электоратом правящей партии Польши, отмечают авторы материала.