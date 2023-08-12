С начала российской спецоперации Польша являлась одним из самых стойких сторонников Украины, но страны рассорил зерновой вопрос.
Варшава намерена продлить мораторий на импорт украинской пшеницы, а в Киеве считают подобные действия "недружественными и популистскими".
"Напряжённость в отношениях Украины и Польши указывает на истощение и расшатанные нервы (у Варшавы. — Прим. ред.)" — пишет издание The Washington Post.
Если дешёвое украинское зерно хлынет через границу, пострадают, в первую очередь, местные фермеры, которые являются главным электоратом правящей партии Польши, отмечают авторы материала.
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Россия на постоянной основе, точечно уничтожает наёмников на Украине. Американцам было так больно за гибель своих людей в Запорожье, что они отреагировали в ООН.