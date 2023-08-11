В Польше назвали невозможным развитие сотрудничества Европы с Китаем из-за России

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Хорошие отношения между Китаем и Россией не позволят развивать сотрудничество с КНР многим странам Центральной и Восточной Европы.

Фото: rg.ru

К такому выводу пришли в Польском институте международных отношений (PISM).

"Причинами являются стратегическое партнёрство Китая с Россией и то, что обе страны подрывают ключевую роль США и НАТО в деле обеспечения европейской безопасности", — цитирует выводы экспертов из Польши RT.

Пекин, отмечают аналитики PISM, вовсе не против развивать торговлю и дипломатические отношения с европейскими странами, но не собирается для этого "отворачиваться от России".

Накануне политолог из Венгрии заявил, что жители Европы больше не желают оказывать финансовую помощь Киеву ценой своего уровня жизни.