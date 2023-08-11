Хорошие отношения между Китаем и Россией не позволят развивать сотрудничество с КНР многим странам Центральной и Восточной Европы.
К такому выводу пришли в Польском институте международных отношений (PISM).
"Причинами являются стратегическое партнёрство Китая с Россией и то, что обе страны подрывают ключевую роль США и НАТО в деле обеспечения европейской безопасности", — цитирует выводы экспертов из Польши RT.
Пекин, отмечают аналитики PISM, вовсе не против развивать торговлю и дипломатические отношения с европейскими странами, но не собирается для этого "отворачиваться от России".
Накануне политолог из Венгрии заявил, что жители Европы больше не желают оказывать финансовую помощь Киеву ценой своего уровня жизни.
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