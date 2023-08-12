Экономист Джеффри Сакс: действия Путина в Крыму оказались сюрпризом для США

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Российский лидер Владимир Путин преподнёс властям Соединённых Штатов сюрприз в Крыму в 2014 году, следует из заявления американского экономиста Джеффри Сакса в интервью авторам Youtube-канала Dialogue works.

Фото: РИА Новости

По словам эксперта, идея состояла тогда в создании Вашингтоном нового правительства, а также в присоединении Украины к Западу.

"Но Путин присоединил Крым, вот так сюрприз!" — констатировал Сакс.

Следующим сюрпризом Путина были Минские договорённости, заявил американский экономист. По словам Сакса, западные государства продолжают удивляться. Между тем, Байден в течение всего этого времени играл огромную роль, находясь в Белом доме.

Сакс назвал действующего президента США плохим стратегом, который довёл Украину до страшной катастрофы.