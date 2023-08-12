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Минобороны: ночью ВС России успешно отразили атаку 20 украинских дронов на Крым

Происшествия

Российские системы противовоздушной обороны ночью 12 августа успешно отразили террористическое нападение ВСУ на полуостров Крым, заявили в Министерстве обороны РФ.

Минобороны: ночью ВС России успешно отразили атаку 20 украинских дронов на Крым
Фото: https://t.me/RVvoenkor/39321

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 20 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", — гласит сообщение ведомства.

В нём подчёркивается, что в результате нападения нет разрушений и пострадавших.

Согласно данным Министерства, 14 дронов ВСУ были сбиты комплексами ПВО, а шесть беспилотников удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Накануне спецслужбы закрывали воздушное пространство над Калугой и московским аэропортом "Внуково" из-за угрозы атаки БПЛА.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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