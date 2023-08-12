Российские системы противовоздушной обороны ночью 12 августа успешно отразили террористическое нападение ВСУ на полуостров Крым, заявили в Министерстве обороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 20 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", — гласит сообщение ведомства.
В нём подчёркивается, что в результате нападения нет разрушений и пострадавших.
Согласно данным Министерства, 14 дронов ВСУ были сбиты комплексами ПВО, а шесть беспилотников удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.
Накануне спецслужбы закрывали воздушное пространство над Калугой и московским аэропортом "Внуково" из-за угрозы атаки БПЛА.
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