Руководитель Минобороны РФ Шойгу проверил отдалённые арктические гарнизоны Северного флота

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Руководитель российского оборонного ведомства Сергей Шойгу проинспектировал состояние группировки войск РФ в зоне Арктики, следует из сообщения пресс-службы Минобороны РФ в Телеграм-канале.

Фото: https://www.topnews.ru/news_id_498406.html

Шойгу проверил отдалённые арктические гарнизоны Северного флота страны на предмет организации служебной деятельности и хода выполнения задач по предназначению спецподразделений и воинских частей.

Главу профильного ведомства интересовала, в частности, готовность флота к своевременным слаженным действиям в части обороны и охраны объектов, относящихся к особо важным.

Шойгу провёл также проверку на объектах социальной инфраструктуры, расположенных на территории населённого пункта Белушья Губа на архипелаге Новая Земля.