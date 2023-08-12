Руководитель российского оборонного ведомства Сергей Шойгу проинспектировал состояние группировки войск РФ в зоне Арктики, следует из сообщения пресс-службы Минобороны РФ в Телеграм-канале.
Шойгу проверил отдалённые арктические гарнизоны Северного флота страны на предмет организации служебной деятельности и хода выполнения задач по предназначению спецподразделений и воинских частей.
Главу профильного ведомства интересовала, в частности, готовность флота к своевременным слаженным действиям в части обороны и охраны объектов, относящихся к особо важным.
Шойгу провёл также проверку на объектах социальной инфраструктуры, расположенных на территории населённого пункта Белушья Губа на архипелаге Новая Земля.
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