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Российские учёные разработали дешёвую антенну спутниковой 5G связи для Арктики

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Ученые СПбГЭТУ "ЛЭТИ" создали 5G-антенну для того, чтобы в Арктических районах появилась спутниковая связь.

Российские учёные разработали дешёвую антенну спутниковой 5G связи для Арктики

В Арктике нет покрытия сотовой связи, поэтому там пригодна для использования спутниковая связь. Новая разработка российских учёных может обеспечить эти регионы доступом к ТВ и интернету.

Ранее сообщалось, что московских школьников приглашают на экспедицию в Арктику.

Как сообщила "Газете.Ru" заместитель заведующего кафедрой теоретических основ радиотехники по научной работе СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Любовь Любина, антенна, которая изготавливается по технологии печатных плат, превосходит по своим характеристикам традиционную "тарелку". 

Изобретение, по словам Любиной, подходит для спасательных и охранных организаций.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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