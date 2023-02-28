Российские учёные разработали дешёвую антенну спутниковой 5G связи для Арктики

0:52 Your browser does not support the audio element. Эврика

Ученые СПбГЭТУ "ЛЭТИ" создали 5G-антенну для того, чтобы в Арктических районах появилась спутниковая связь.

В Арктике нет покрытия сотовой связи, поэтому там пригодна для использования спутниковая связь. Новая разработка российских учёных может обеспечить эти регионы доступом к ТВ и интернету.

Ранее сообщалось, что московских школьников приглашают на экспедицию в Арктику.

Как сообщила "Газете.Ru" заместитель заведующего кафедрой теоретических основ радиотехники по научной работе СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Любовь Любина, антенна, которая изготавливается по технологии печатных плат, превосходит по своим характеристикам традиционную "тарелку".

Изобретение, по словам Любиной, подходит для спасательных и охранных организаций.

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