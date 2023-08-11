Байден: Китай является бомбой замедленного действия во многих смыслах

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Американский лидер Джо Байден заявил, что руководство Китая может готовить "плохие поступки". При этом он выразил надежду на продолжение "рациональных отношений" с Пекином.

Фото: Biden Transition Tv Via Cnp/Keystone Press Agency

Как подчеркнул глава Белого дома, китайцы для него — "плохие ребята". Президент США добавил, что не планирует вредить Пекину. По его словам, он будет лишь наблюдать за развитием ситуации.

"Китай — это бомба замедленного действия во многих смыслах", — приводит комментарий Байдена пресс-служба Белого дома.

Он также сообщил, что в КНР зафиксированы экономические сложности, например, высокий уровень безработицы. Как уточнили в Белом доме, эту речь Байден произнёс на мероприятии по сбору денег для предвыборной кампании.

Ранее политический эксперт Юрий Баранчик заявил, что Вашингтон ведёт активную подготовку к вооружённому столкновению с Китаем.