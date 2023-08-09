Арестович* заявил о возрождении Руси с центром в Киеве

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Алексей Арестович* рассказал, по какому пути пойдёт Украина и Россия после завершения военного конфликта.

Фото: ru.wikipedia.org/wiki

Украинский военный аналитик рассказал, какое будущее ждёт США, Израиль, ЕС, Украину и Россию.

Арестович* уверен, что Украина через 10 лет совершит большой экономический и технологический рывок, последуя по пути Сингапура, Израиля, Турции, Азербайджана. Россия же, по мнению аналитика, найдёт "новую форму империи".

"Наиболее неожиданным для мира будет возрождение Руси с центром в Киеве, тем самым усиление восточной Европы", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Ранее Алексей Арестович заявил, что у Запада, куда так стремится Украина, нет будущего.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.