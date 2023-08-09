Алексей Арестович* рассказал, по какому пути пойдёт Украина и Россия после завершения военного конфликта.
Украинский военный аналитик рассказал, какое будущее ждёт США, Израиль, ЕС, Украину и Россию.
Арестович* уверен, что Украина через 10 лет совершит большой экономический и технологический рывок, последуя по пути Сингапура, Израиля, Турции, Азербайджана. Россия же, по мнению аналитика, найдёт "новую форму империи".
"Наиболее неожиданным для мира будет возрождение Руси с центром в Киеве, тем самым усиление восточной Европы", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Ранее Алексей Арестович заявил, что у Запада, куда так стремится Украина, нет будущего.
* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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