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Арестович* заявил о возрождении Руси с центром в Киеве

1:02
Мир

Алексей Арестович* рассказал, по какому пути пойдёт Украина и Россия после завершения военного конфликта.

Арестович* заявил о возрождении Руси с центром в Киеве
Фото: ru.wikipedia.org/wiki

Украинский военный аналитик рассказал, какое будущее ждёт США, Израиль, ЕС, Украину и Россию.

Арестович* уверен, что Украина через 10 лет совершит большой экономический и технологический рывок, последуя по пути Сингапура, Израиля, Турции, Азербайджана. Россия же, по мнению аналитика, найдёт "новую форму империи".

"Наиболее неожиданным для мира будет возрождение Руси с центром в Киеве, тем самым усиление восточной Европы", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Ранее Алексей Арестович заявил, что у Запада, куда так стремится Украина, нет будущего.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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