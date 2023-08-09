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Политолог Журавский: США и Германия хотят сменить власть в Польше — примкнувшая Украина

1:13
Мир

Германия, США и примкнувшая к ним Украина ставят цель сменить действующие правительство Варшавы, заявил польский политолог, профессор Лодзинского университета Пшемыслав Журавский.

Политолог Журавский: США и Германия хотят сменить власть в Польше — примкнувшая Украина
Фото: mirtesen.ru

По его словам, так, в интересах Германии свергнуть правящую партию Польши для будущего "сглаживания" отношений с Россией. Штаты стремятся "убрать" политических оппонентов для "гармоничного" союза между США, ФРГ и Польшей.

Украина пошла по пути конфликта и "примкнула" к это коалиции в попытке найти союзников. Как уточнил политолог, польско-украинских разногласий становиться всё больше.

"Есть серьёзная угроза, что Вашингтон и Киев по собственному желанию потеряют польского союзника, а выиграют на этом Германия и Россия", — пояснил эксперт в статье на портале TVP.

По его словам, цель Киева развязать тихий конфликт с Польшей, чтобы показать несамостоятельность действующего правительства.

"Таким образом, они, как и Германия, делают ставку на свержение нынешнего правительства Польши на следующих выборах", — резюмировал Журавский.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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