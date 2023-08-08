Правительство Германии уговаривает Польшу продлить соглашение о размещении трёх систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot до конца 2023 года. Минобороны ФРГ пока не получили ответа от Варшавы, сообщает агентство Reuters.
"Продление после конца 2023 года не предусмотрено".
Ранее, 3 июля, министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что американские ПРО останутся на территории страны как минимум до конца 2023 года.
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