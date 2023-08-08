ФРГ предложила Польше продлить размещение трех систем Patriot до конца 2023 года

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Правительство Германии уговаривает Польшу продлить соглашение о размещении трёх систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot до конца 2023 года. Минобороны ФРГ пока не получили ответа от Варшавы, сообщает агентство Reuters.

Фото: РБК

"Продление после конца 2023 года не предусмотрено".

Ранее, 3 июля, министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что американские ПРО останутся на территории страны как минимум до конца 2023 года.