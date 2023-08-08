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ФРГ предложила Польше продлить размещение трех систем Patriot до конца 2023 года

0:36
Мир

Правительство Германии уговаривает Польшу продлить соглашение о размещении трёх систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot до конца 2023 года. Минобороны ФРГ пока не получили ответа от Варшавы, сообщает агентство Reuters.

ФРГ предложила Польше продлить размещение трех систем Patriot до конца 2023 года
Фото: РБК

"Продление после конца 2023 года не предусмотрено".

Ранее, 3 июля, министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что американские ПРО останутся на территории страны как минимум до конца 2023 года.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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