ВСУ отказываются использовать "американскую тактику" при контрнаступлении, заявили индийские аналитики. По их мнению, она предполагала быстрый прорыв линии обороны России, но не сработала.
Кроме прочего, западная техника, поставленная Киеву, показала свою неэффективность.
"Украинские подразделения отказываются от планов атаковать российские позиции, используя сложные западные манёвры", — заявили аналитики WION.
По их мнению, Запад давит на ВСУ и требует стремительного наступления, но ни техника, ни состав украинской армии не позволяют это сделать. Кроме того, украинцы постепенно вернулись от западных манёвров к "привычным методам", что играет "в пользу России".
"Контрнаступление продвигается медленно, поскольку её (Украины. — Прим. ред.) силы сталкиваются с хорошо укреплёнными линиями российской обороны", — резюмировали авторы.
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