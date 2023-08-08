WION: ВСУ отказываются от тактики США при контрнаступлении "в пользу России"

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ВСУ отказываются использовать "американскую тактику" при контрнаступлении, заявили индийские аналитики. По их мнению, она предполагала быстрый прорыв линии обороны России, но не сработала.

Фото: Mil.gov.ua

Кроме прочего, западная техника, поставленная Киеву, показала свою неэффективность.

"Украинские подразделения отказываются от планов атаковать российские позиции, используя сложные западные манёвры", — заявили аналитики WION.

По их мнению, Запад давит на ВСУ и требует стремительного наступления, но ни техника, ни состав украинской армии не позволяют это сделать. Кроме того, украинцы постепенно вернулись от западных манёвров к "привычным методам", что играет "в пользу России".

"Контрнаступление продвигается медленно, поскольку её (Украины. — Прим. ред.) силы сталкиваются с хорошо укреплёнными линиями российской обороны", — резюмировали авторы.