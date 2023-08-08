В Саудовской Аравии на встрече в Джидде страны согласовали лишь часть пунктов "формулы мира" от Киева, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, над некоторыми предложениями ещё необходимо работать.
Как подчеркнул Ермак, часть "формулы" приняли безоговорочно, а часть вынесли на обсуждение.
"Если бы все страны сейчас сказали: "Да, мы со всем согласны", то мы бы уже до конца месяца принимали "саммит мира". Есть пункты, по которым вообще нет возражений, но есть и те, по которым диалог продолжается", — заявил Ермак украинским журналистам.
По его словам, необходимо доработать пункт об "ответственности" России. В частности, вопрос возмещения убытков киевскому режиму от "ущерба", причинённого Москвой.
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