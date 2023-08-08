Ермак: в Джидде согласовали не все пункты "формулы мира" Украины

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

В Саудовской Аравии на встрече в Джидде страны согласовали лишь часть пунктов "формулы мира" от Киева, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, над некоторыми предложениями ещё необходимо работать.

Фото: youtube.com

Как подчеркнул Ермак, часть "формулы" приняли безоговорочно, а часть вынесли на обсуждение.

"Если бы все страны сейчас сказали: "Да, мы со всем согласны", то мы бы уже до конца месяца принимали "саммит мира". Есть пункты, по которым вообще нет возражений, но есть и те, по которым диалог продолжается", — заявил Ермак украинским журналистам.

По его словам, необходимо доработать пункт об "ответственности" России. В частности, вопрос возмещения убытков киевскому режиму от "ущерба", причинённого Москвой.