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Коновалов: никто не будет соглашаться на предложенный в Джидде мирный план по Украине

1:23
Мир

Ни одна страна всерьёз не будет рассматривать план мирного урегулирования украинского конфликта, предложенный Саудовской Аравией на встрече в Джидде. Такое мнение в интервью Pravda.Ru выразил политолог, военный эксперт Иван Коновалов.

Коновалов: никто не будет соглашаться на предложенный в Джидде мирный план по Украине
Фото: watanserb.com

По его словам, инициативу продвигает прежде всего руководство Украины, а не Саудовская Аравия.

"На этот план никто не будет соглашаться. Это очередные политические бредни киевского режима. Они сами прекрасно знают, что никто план всерьёз рассматривать не будет. Это просто смешно. До тех пор, пока не будет предъявлена дорожная карта с учётом требований России, никакие переговоры невозможны. Требования Москвы изложены давно и хорошо известны", — отметил Коновалов.

Эксперт добавил, что Запад говорит так, будто России "не существует". Как подчеркнул политолог, переговорный процесс можно возобновлять, когда появится формула, устраивающая Москву. 

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия предложила план по Украине, альтернативный "формуле мира" украинского президента Владимира Зеленского. Он предполагает начало переговоров под эгидой ООН, прекращение огня, запуск обмена пленными и решение проблем, связанных с целостностью Украины.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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