Newsweek: тактика НАТО, внедрённая в украинские войска, терпит неудачу

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Североатлантический альянс никогда не сталкивался с "серьёзным противником", что показало контрнаступление ВСУ, заявили аналитики.

Фото: ТАСС

По их мнению, армия Североатлантического альянса никогда не участвовала в конфликтах подобных текущему на Украине.

"Ни одна армия НАТО не участвовала в боевых действиях, подобных тем, которые пережили украинцы за последние 18 месяцев. Стратегия альянса никогда не подвергалась серьёзным испытаниям в конфликте с сильным противником", — заявили аналитики Newsweek.

Как уточнили авторы материала, украинские войска "воюют, по крайней мере, с одной рукой, связанной за спиной" из-за нехватки авиатехники и передовых вооружений.