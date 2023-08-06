Гражданка РФ Анна Боженко подала в суд на польскую фирму. Женщина рассказала, что её подвергли травле на работе из-за русского происхождения.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", Анна Боженко в 2019 году стала работать в Польше в иностранной компании. Всё складывалось благополучно до начала спецоперации на Украине. После 24 февраля 2022 года сотрудники компании стали её "открыто хейтить" за российское гражданство.
Позже экс-управляющей IKEA предложили перезаключить контракт на гораздо более худших условиях, угрожая уволить её "по статье". С похожей ситуацией столкнулись и другие её коллеги из РФ. После нападок они вынуждены были покинуть Польшу.
Боженко подала в суд на польскую компанию с целью признать их действия незаконными.
Ранее сообщалось, что на российскую туристку набросились с кулаками в Узбекистане за русскую речь.
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