На туристку из РФ набросились с кулаками в метро Ташкента за русскую речь: Нацистка!

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В метро столицы Узбекистана туристку из России обвинили в "нацизме" из-за незнания узбекского языка.

Фото: pixabay.com

Одна из местных пассажирок метро задала вопрос россиянке на узбекском языке. Девушка объяснила, что не знает местного языка, так как приехала в Узбекистан с туристическими целями.

Это стало поводом для скандала. Узбекская женщина упрекнула гражданку РФ в том, что в России от узбеков требуют знания русского языка, а россияне в Узбекистане не желают учить узбекский.

Женщина обозвала туристку русской нацисткой и набросилась на неё с кулаками, так как ей не понравилось, что её снимают на камеру телефона.

Ранее сообщалось, что в Батуми избили гражданина РФ после криков "я русский и горжусь этим".

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