Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В МИД Сирии: санкции Запада имеют катастрофические последствия для граждан республики
Штаб Трампа: обвинения против политика - попытка Байдена вмешаться в выборы 2024 года
ВСУ атаковали ДНР 122 раза за прошедшие сутки
Военный комитет ЭКОВАС проведет экстренное заседание по ситуации в Нигере
Врач-инфекционист перечислил признаки ослабленного иммунитета
Путин проведет совещание с кабмином, где вручит госнаграды
В Петербурге умер автор более песни "Стоят девчонки" Александр Колкер
Протестующих в Батуми, пытавшихся напасть на российских туристов, скрутила полиция
Эксперты рассказали, почему стали популярны хилинг-отели и чем они отличаются от санаториев

На туристку из РФ набросились с кулаками в метро Ташкента за русскую речь: Нацистка!

0:51
Мир

В метро столицы Узбекистана туристку из России обвинили в "нацизме" из-за незнания узбекского языка.

На туристку из РФ набросились с кулаками в метро Ташкента за русскую речь: Нацистка!
Фото: pixabay.com

Одна из местных пассажирок метро задала вопрос россиянке на узбекском языке. Девушка объяснила, что не знает местного языка, так как приехала в Узбекистан с туристическими целями.

Это стало поводом для скандала. Узбекская женщина упрекнула гражданку РФ в том, что в России от узбеков требуют знания русского языка, а россияне в Узбекистане не желают учить узбекский.

Женщина обозвала туристку русской нацисткой и набросилась на неё с кулаками, так как ей не понравилось, что её снимают на камеру телефона.

Ранее сообщалось, что в Батуми избили гражданина РФ после криков "я русский и горжусь этим".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как живут наши экспаты в Узбекистане?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.

Безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе
Байден при всех унизил Зеленского из-за возмущения по решению НАТО
СМИ рассказали о публичном унижении Зеленского Байденом
"Мы их вычёркиваем": Елена Драпеко высказалась об артистах на фестивале Лаймы Вайкуле
Стали известны подробности атаки ВСУ на корабли Черноморского флота
ВСУ атаковали дроном российский танкер: ящик Пандоры в Чёрном море открыт Любовь Степушова Спецдоклад RAND: с РФ надо воевать руками прибалтов, поляков и ЕС Олег Володин Люди Донбасса: "Мы отчаянно стараемся жить". Репортаж Дарьи Асламовой Дарья Асламова
Газовый донор Европы перешёл на сторону России
Украина бросает вызов ВМФ РФ, атакуя дронами торговые суда. Чем отвечать?
ВСУ ночью предприняли атаку дронами на российские корабли
ВСУ ночью предприняли атаку дронами на российские корабли
Последние материалы
В МИД Сирии: санкции Запада имеют катастрофические последствия для граждан республики
Штаб Трампа: обвинения против политика - попытка Байдена вмешаться в выборы 2024 года
ВСУ атаковали ДНР 122 раза за прошедшие сутки
На туристку из РФ набросились с кулаками в метро Ташкента за русскую речь: Нацистка!
Военный комитет ЭКОВАС проведет экстренное заседание по ситуации в Нигере
Врач-инфекционист перечислил признаки ослабленного иммунитета
Путин проведет совещание с кабмином, где вручит госнаграды
В Петербурге умер автор более песни "Стоят девчонки" Александр Колкер
Протестующих в Батуми, пытавшихся напасть на российских туристов, скрутила полиция
Эксперты рассказали, почему стали популярны хилинг-отели и чем они отличаются от санаториев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников