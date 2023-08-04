Власти Литвы приняли решение о закрытии ряда пограничных пунктов на границе с Республикой Белоруссия.
Корреспонденты радиостанции LRT сообщают об этом со ссылкой на соответствующее заявление руководителя комитета сейма Литвы по вопросам нацбезопасности Лауринаса Касчюнаса.
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