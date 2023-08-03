Делегация посредников ECOWAS прибыла в Нигер

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

На территорию мятежного Нигера прибыла делегация посредников Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), возглавляемая бывшим президентом государства генералом Абдусалами Абубакаром. Об этом информирует агентство AFP.

Фото: news.rambler.ru

Ключевая цель визита заключается в проведении переговоров с руководством мятежников насчет дальнейшего взаимодействия двух сторон. ECOWAS, в свою очередь, предоставит требования стран-участник международного объединения.

Что касается состава делегации, то в Нигере прибыли влиятельные люди из разных областей: это и председатель Комиссии ECOWAS Омар Алиу Турэй, и религиозный лидер султан Сокото Мухаммад Абубакар III.

Ранее, 30 июля, состоялось внеплановое собрание лидеров ECOWAS: они единогласно обратились к стоявшим у власти мятежникам с просьбой в срочном порядке освободить президента Мохамеда Базума, вернуть ему должностные регалии и возможности, а также восстановить конституционный порядок.