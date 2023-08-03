На территорию мятежного Нигера прибыла делегация посредников Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), возглавляемая бывшим президентом государства генералом Абдусалами Абубакаром. Об этом информирует агентство AFP.
Ключевая цель визита заключается в проведении переговоров с руководством мятежников насчет дальнейшего взаимодействия двух сторон. ECOWAS, в свою очередь, предоставит требования стран-участник международного объединения.
Что касается состава делегации, то в Нигере прибыли влиятельные люди из разных областей: это и председатель Комиссии ECOWAS Омар Алиу Турэй, и религиозный лидер султан Сокото Мухаммад Абубакар III.
Ранее, 30 июля, состоялось внеплановое собрание лидеров ECOWAS: они единогласно обратились к стоявшим у власти мятежникам с просьбой в срочном порядке освободить президента Мохамеда Базума, вернуть ему должностные регалии и возможности, а также восстановить конституционный порядок.
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