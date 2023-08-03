В США поймали китайского шпиона

Американское министерство юстиции официально объявило о задержании американского военного моряка, подозреваемого в шпионаже в пользу Китая.

Фото: фото Синьхуа

В результате оперативно-расследовательной работы, проведенной агентствами национальной безопасности, арестован старшина военно-морского флота США Томас Чжао. Ему предъявлены обвинения в получении взяток в обмен на передачу конфиденциальной военной информации Соединенных Штатов в пользу Китая.

Согласно сообщению минюста, Томас Чжао, занимая должность старшины ВМС США, поддавался влиянию китайских разведывательных структур. Он предоставлял конфиденциальную информацию китайскому разведчику в обмен на финансовое вознаграждение, которое составило $14,8 тысячи.

В отношении Томас Чжао были предъявлены обвинения в сговоре и получении взятки должностным лицом. Если будет доказана его вина, его ожидает наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Это событие произошло на фоне ужесточения отношений между Соединенными Штатами и Китаем. Ранее министерство торговли США ввело санкции в отношении нескольких юридических лиц Китая, которые, по мнению американских властей, способствовали развитию аэрокосмической отрасли страны, включая создание аэростатов.

В свете этих событий Пентагон объявил о возможном пересмотре своей стратегии в отношении Китая. Активность китайских аэростатов стала предметом внимания, и американские власти намерены более детально изучить данные об этой деятельности.

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