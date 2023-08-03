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РИА Новости: США готовы закрыть украинский проект

Мир

В Киеве занервничали после публикации в западных СМИ инсайда о том, что президент США Джо Байден собирается направить часть дополнительного бюджета для Украины на военную помощь Тайваню. Опасения украинцев вполне можно понять: что если Штаты в итоге и вовсе бросят Незалежную на произвол судьбы и на съедение Москвы. Об этом пишет в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис.

РИА Новости: США готовы закрыть украинский проект
Фото: Офис президента Украины

Киевским пропагандистам пришлось экстренно объяснять своей аудитории, что Запад вовсе не сливает Украину, а данная комбинация Белого дома по (частичному) объединению украинского и тайваньского финансовых прожектов носит, по сути, тактический и в основном внутриамериканский характер.

Однако инициатива Белого дома имеет серьёзные шансы убить куда больше двух зайцев и стать твёрдой кочкой, которая позволит США таки выбраться из украинского болота. Стоит отметить, что "кочка" эта далеко не первая: медийная кампания по сливу Украины уже в разгаре, заключила автор статьи.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы.

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США "сливают" шестерок. Как Запад бросает союзников, партнеров и коллаборантов. Понятная политика
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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