РИА Новости: США готовы закрыть украинский проект

В Киеве занервничали после публикации в западных СМИ инсайда о том, что президент США Джо Байден собирается направить часть дополнительного бюджета для Украины на военную помощь Тайваню. Опасения украинцев вполне можно понять: что если Штаты в итоге и вовсе бросят Незалежную на произвол судьбы и на съедение Москвы. Об этом пишет в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис.

Фото: Офис президента Украины

Киевским пропагандистам пришлось экстренно объяснять своей аудитории, что Запад вовсе не сливает Украину, а данная комбинация Белого дома по (частичному) объединению украинского и тайваньского финансовых прожектов носит, по сути, тактический и в основном внутриамериканский характер.

Однако инициатива Белого дома имеет серьёзные шансы убить куда больше двух зайцев и стать твёрдой кочкой, которая позволит США таки выбраться из украинского болота. Стоит отметить, что "кочка" эта далеко не первая: медийная кампания по сливу Украины уже в разгаре, заключила автор статьи.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы.

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