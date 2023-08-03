Североатлантический альянс сумел "запутать" Европу и теперь стремиться разрушить мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Как подчеркнул представитель дипмиссии, действия НАТО не способствуют укреплению мира.
"Запутав Европу, НАТО хочет разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — пояснил посол ТАСС. — НАТО настаивает на проведении военных учений и развёртывании так называемых операций по обеспечению свободы судоходства в регионе".
Тем самым страны-участницы НАТО только нагнетают общую обстановку и препятствуют установлению стабильного мира в регионе, пояснил Чжан Ханьхуэй.
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