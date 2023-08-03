Посол Китая в РФ: в НАТО запутали Европу и хотят разрушить мир в Азии

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Североатлантический альянс сумел "запутать" Европу и теперь стремиться разрушить мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

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Как подчеркнул представитель дипмиссии, действия НАТО не способствуют укреплению мира.

"Запутав Европу, НАТО хочет разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — пояснил посол ТАСС. — НАТО настаивает на проведении военных учений и развёртывании так называемых операций по обеспечению свободы судоходства в регионе".

Тем самым страны-участницы НАТО только нагнетают общую обстановку и препятствуют установлению стабильного мира в регионе, пояснил Чжан Ханьхуэй.