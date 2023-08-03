Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Stars and Stripes: военнослужащая США погибла в Германии, получив по голове люком БТР
Посол Китая в РФ: в НАТО запутали Европу и хотят разрушить мир в Азии
Гагин: ВСУ группируют силы на подступах к Артёмовску — бои за населённые пункты
Гагин: ВС России наступают на Авдеевку по примеру Артёмовска с трёх сторон — в лоб и по флангам
Врач-терапевт рассказала, как справиться с болью в спине и другими видами боли
Каждый пятый россиянин рассматривает вариант покупки дачи
Джиган поделился, как его дети реагируют на нецензурную брань
Эксперты рассказали, что можно посетить в Абхазии в августе
Садальский предложил продать часы Пескова, чтобы поддержать курс рубля

Посол Антонов назвал интерес США к ДСНВ "сотрясанием воздуха"

1:09
Мир

Вашингтон выразил заинтересованность соблюдения ДСНВ, но это не более, чем "сотрясание воздуха", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам. Штаты уже давно нарушают "дух и букву" Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Посол Антонов назвал интерес США к ДСНВ "сотрясанием воздуха"
Фото: goputin.ru

Ранее ВСША опубликовали доклад, в котором выразили заинтересованность в соблюдении договора в целях укрепления нацбезопасности страны. Однако, по словам Антонова, документ не выдерживает никакой критики.

"Указанный доклад, как и предшествующие ему документы госдепартамента по тематике ДСНВ и контролю над вооружениями, — пустое сотрясание воздуха. Вашингтон давно нарушает дух и букву этого соглашения, — заявил посол. — Отказался не только от заложенных в преамбуле ДСНВ установок, но и от соблюдения центральных лимитов Договора, ограничивающих количество стратвооружений".

По словам Антонова, Россия приостановила участие в ДСНВ, но у США осталась прежняя цель — добиться доступа к российским стратегическим базам в рамках гибридной войны против страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Жила как королева": мать челябинского маньяка рассказала о сбежавшей пленнице

Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания девушки, которую её сын не отпускал из плена на протяжении 14 лет.

Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания пленницы: "Жила как королева"
Скончался избитый мигрантом из Таджикистана челябинский боец СВО
Скончался избитый таджикским мигрантом боец СВО
Как выглядит 16-летняя дочь Александра Абдулова
Киев хамством отвечает на помощь Запада — WE
Украина погибает. Наёмники, бегите или станете "козлами отпущения" Любовь Степушова Россия не будет атаковать суда в устье Дуная Олег Володин Новые территории: граждане России о "ждунах" и героях Дарья Асламова
Новый удар "Гераней" по Измаилу поставил точку в планах Запада
Началась сдача Киева — США теперь будет поддерживать Тайвань
В Польше забили тревогу из-за ловушки, созданной Украиной
В Польше забили тревогу из-за ловушки, созданной Украиной
Последние материалы
Гагин: ВСУ группируют силы на подступах к Артёмовску — бои за населённые пункты
Посол Антонов назвал интерес США к ДСНВ "сотрясанием воздуха"
Гагин: ВС России наступают на Авдеевку по примеру Артёмовска с трёх сторон — в лоб и по флангам
Врач-терапевт рассказала, как справиться с болью в спине и другими видами боли
Каждый пятый россиянин рассматривает вариант покупки дачи
Джиган поделился, как его дети реагируют на нецензурную брань
Эксперты рассказали, что можно посетить в Абхазии в августе
Садальский предложил продать часы Пескова, чтобы поддержать курс рубля
Склады Краснодара загорелись на площади 300 квадратных метров
Грузия сократила экспорт и реэкспорт автомобилей из США в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников