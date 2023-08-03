Посол Антонов назвал интерес США к ДСНВ "сотрясанием воздуха"

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Вашингтон выразил заинтересованность соблюдения ДСНВ, но это не более, чем "сотрясание воздуха", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам. Штаты уже давно нарушают "дух и букву" Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Фото: goputin.ru

Ранее ВСША опубликовали доклад, в котором выразили заинтересованность в соблюдении договора в целях укрепления нацбезопасности страны. Однако, по словам Антонова, документ не выдерживает никакой критики.

"Указанный доклад, как и предшествующие ему документы госдепартамента по тематике ДСНВ и контролю над вооружениями, — пустое сотрясание воздуха. Вашингтон давно нарушает дух и букву этого соглашения, — заявил посол. — Отказался не только от заложенных в преамбуле ДСНВ установок, но и от соблюдения центральных лимитов Договора, ограничивающих количество стратвооружений".

По словам Антонова, Россия приостановила участие в ДСНВ, но у США осталась прежняя цель — добиться доступа к российским стратегическим базам в рамках гибридной войны против страны.