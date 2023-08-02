Президент Украины Владимир Зеленский на фоне дипломатического скандала между Киевом и Варшавой сказал, что "они очень ценят историческую поддержку Польши".
Киевская власть не позволит испортить отношения между украинским и польским народами, и ссориться нельзя, заявил глава Незалежной.
"Эмоциям точно стоит остыть", — подытожил украинский лидер.
Напомним, украинский МИД в сообщении о вызове посла Польши заявил, что утверждения о имеющей место неблагодарности "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми."
После всего этого заместитель главы МИД Яблоньский сказал, что отношения между Киевом и Варшавой в последние недели не самые хорошие — поскольку в Киеве, "увы, появились некоторые эмоции".
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