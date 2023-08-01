Отношение Африки к президенту России Владимиру Путину стало неприятной неожиданностью для Запада. Об этом сообщили китайские аналитики.
До начала саммита США и Европа пытались отговорить африканских политиков от поездки в Санкт-Петербург. Однако давление со стороны Запада не испортило мероприятие.
"Африканские страны ценят помощь Москвы в укреплении их суверенитета в эти непредсказуемые времена", — отметили эксперты.
Аналитики напомнили: ни одна из африканских стран не присоединилась к антироссийским санкциям.
"Запад был шокирован этим беспрецедентным проявлением суверенитета", — отметили журналисты в материале для Global Times.
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