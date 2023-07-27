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Петр Ермилин

В Петербурге проходит саммит "Россия — Африка". В чем страны могут сотрудничать?

7:29
Мир

27 июля в Санкт-Петербурге стартовал второй в истории саммит "Россия — Африка", который продлится два дня — до 28 июля. На саммит приглашены самые высокопоставленные политики из африканских стран, в том числе президенты, главы МИД. Для России саммит также имеет критически важно значение: в первый день форума на нем выступил российский лидер Владимир Путин. Сотрудничество Африки и России приобрело особое значение в условиях недавно утратившей свою силу зерновой сделки. Pravda.Ru рассказывает о первом дне саммита и беседует с экспертами о том, какие перспективы открываются Москве при усилении партнерства с африканскими странами.

В Петербурге проходит саммит "Россия — Африка". В чем страны могут сотрудничать?
Фото: lenta.ru

Вопрос зерна

Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о выходе России из так называемой Черноморской инициативы -- то есть зерновой сделки. Подписанное год назад соглашение между Россией, Украиной и ООН предполагало вывоз зерна из Украины и продовольствия и России, которое должно было попадать на рынки бедных государств, однако в итоге оказывалось, как заявляет Россия, вовсе не там.

Одними из бенефициаров зерновой сделки должны были оказаться бедные страны Африки, которые испытывают продовольственный кризис, а среди населения массовой голод: именно таким странам должна была помочь зерновая сделка. Однако условия России не выполнялись, как заявил Песков, она тоже не получала никакой выгоды, поэтому ее выход был предопределен. Именно поэтому вопрос поставок зерна стал одним из ключевых в ходе первого дня саммита "Россия — Африка".

Так, в ходе своего выступления на форуме Владимир Путин дал более подробный ответ о том, почему Россия приняла решение о выходе из соглашения.

"Российская Федерация пошла на участие в зерновой сделке, в том числе, потому, что будут сняты ограничения на поставки зерна и удобрений. Но условия не были выполнены […] Запад создавал препятствия для безвозмездной передачи российских удобрений в страны Африки. Поэтому Россия вышла из сделки", — сказал российский лидер.

По его словам, из 262 тысяч тонн удобрений, заблокированных в портах Европы, удалось отправить лишь две партии — на 34 тысячи тонн в Кению и на 20 тысяч тонн в Малави. "Остальное осталось в руках европейцев", — заключил президент.

Более того, Путин пообещал, что Россия вопреки расторжению зерновой сделки будет бесплатно поставлять зерно в Африку через три-четыре месяца.

«Наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки», — сказал президент РФ, отметив, что Россия, несмотря на все ограничения, экспортировала в Африку 10 миллионов тонн зерна только за первое полугодие текущего 2023 года.

Перспективы саммита

О том, чем может обернуться саммит "Россия — Африка", Pravda.Ru поговорила с экспертами: Виктором Васильевым, политтехнологом, африканистом и доктор исторических наук и Борисом Долговым, ведущим научным сотрудником Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН.

Долгов заявил об оптимистичных настроениях и значении Африки в противостоянии РФ с Западом.

"Естественно, ожидания – это то, что будут результаты от таких вот внешнеполитических усилий России на африканском направлении в том, чтобы эти страны, как я уже говорил, как минимум были нейтральны в этом конфликте и противостоянии России с Западом [...] Ожидания, естественно, что вот этот форум усилит влияние России в этих странах. И, как правило, на этих форумах, кроме того, что идет обмен мнениями по различных вопросам, внешнеполитическим и глобальной политики, также заключаются конкретные договоры экономического характера, военно-политического характера", — сказал он.

Более скептичным оказался Васильев. По его мнению, прорывных договоренностей в рамках саммита ожидать не стоит. Тем не менее он заметил, что последствия кооперации России и Африки могут быть отмечены не сейчас, а спустя какое-то время.

"Каких-то значимых делегаций пока что я не вижу в наметившемся составе форума. То есть это будет, скорее всего, обсуждение, какое-то кулуарное общественно-политической обстановки, и, может быть, будут завязываться какие-то контакты на уровне конкретных представителей, руководителей миссии, в котором будут представлены министерства конкретных африканских стран и представители нашего бизнеса. То есть ожидания, наверное, не сразу по итогам форума, а, допустим, через полгода-год, то есть какие-то конкретные вполне реализуемые кейсы, то есть истории взаимоотношений. Но на самом саммите и по его итогам, я думаю, не стоит ожидать каких-то громких заявлений или подписания каких-то прорывных контрактов, например, между представителями российских госкорпораций и представителями африканских делегаций. Я думаю, тут поводов для оптимизма нет", — отметил Васильев.

Рука Запада

Несмотря на то, что в ЕС публично заявили, что относятся "с уважением" к решении Африки участвовать в саммите с Россией, эксперты сошлись во мнение, что страны Запада выступают против российско-африканского сотрудничества.

"Россию Запад в странах черной Африки расценивает как именно союзника Китая, хотя по факту это немножко не так. Но перспектива такого союзничества есть, она, естественно, пугает страны Запада, прежде всего США. Если мы говорим, например, о Франции, у которой есть более чем значимые интересы в Африке, то это уже какая-то историческая и уже в чем-то личная обида или претензии господина Макрона к руководству нашей страны. И, в том числе, он [Макрон] будет в принципе делать всё возможное, чтобы помешать реализации российских проектов в африканских странах, вне зависимости от текущего состояния дел или положения дел на Украине или общих взаимоотношений Вашингтона и Москвы", — отметил Васильев.

Долгов, в свою очередь, подчеркнул, что страны Африки разные, и очень сложно дать универсальный ответ относительно всего континента как единого актора в отношениях с Россией и Западом.

"Здесь нужно конкретно по каждой стране говорить. Но то, что у Запада есть ресурсы, есть рычаги воздействия на эти страны, прежде всего экономические. Это же тоже вопрос достаточно сложный, поскольку многие африканские страны зависят в экономическом плане от стран Запада, и их развитие зависит от контактов, от отношений со странами Запада. Поэтому здесь много работы для российской дипломатии, для российского бизнеса и для российской внешней политики в целом. Но ряд африканских стран рассматривают Россию как надежного партнера, например, Алжир", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы россия владимир путин
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