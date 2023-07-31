На Украине откроется сервисный центр для турецких Bayraktar

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Киев и турецкая компания Baykar, которая занимается производством беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, подписали соглашение об открытии центров обслуживания на территории Украины, сообщается на сайте министерства обороны.

Фото: trmzk.ru

Документ был подписан в следствии законопроекта о "рамочном соглашении", который регулирует сотрудничество в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях между Киевом и Анкарой.

Госсекретарь Минобороны Украины Константин Ващенко рассказал, что стране необходимо создавать собственную базу для развития отрасти и налаживания системной работы.