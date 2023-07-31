Патрушев: у раненых бойцов ВСУ в украинских больницах изымают органы без их согласия

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Украинское командование не только бросает своих бойцов на убой участвовать в сражениях без нормальной подготовки, но и забирает необходимый биоматериал у раненых ВСУшников. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

Фото: РБК

"Украинцев не только бросают на так называемые мясные штурмы, приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации", — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ напомнил о подписании в 2022 году Владимиром Зеленским указа, который позволяет проводить трансплантацию, не спрашивая на это согласие самого пациента, а также его родных. Патрушев отметил, что такое распоряжение было подписано "не случайно".

На Западе уже не раз писали о деятельности "чёрных трансплантологов" в зоне СВО. Чаще всего факты об изъятии органов без согласия пациента всплывают там, где у ВСУ самые большие потери живой силы.