Патрушев: большинство крупных террористических групп созданы западными спецслужбами

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

В ходе совещания в Йоханнесбурге, высокие представители стран БРИКС обсудили вопросы контртеррористической борьбы, и секретарь Совбеза России Николай Патрушев выступил с заявлением. Он отметил, что современные крупные террористические группировки появились благодаря активной поддержке, созданию и финансированию со стороны спецслужб стран Запада.

Фото: РБК

Патрушев подчеркнул, что современный терроризм стал инструментом продвижения интересов США и их союзников. В этой связи Россия считает сотрудничество в области борьбы с терроризмом приоритетным направлением в рамках БРИКС.

Ранее Николай Патрушев высказал обеспокоенность по поводу стремления США и их союзников к усилению эскалации в украинском конфликте. Его заявление свидетельствует о растущих напряжениях и сложной ситуации в регионе, которую следует учитывать в контексте контртеррористических усилий стран БРИКС.

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