В Армении растёт число заболевших корью

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Этим летом в Армении наблюдается рост числа заболеваний инфекцией кори. Министерство здравоохранения страны заявляет, что ситуация под контролем.

Фото: yenicag.ru

Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает, что по состоянию на 31 июля число зафиксированных случаев заболевания увеличилось до 359 человек.

В Армении вакцинация от кори является обязательной среди детей до 6 лет. Несмотря на это, число заболеваний среди детей растет. Известно о 21-м новом случае заболевания.

Минздрав призывает родителей детей, не прошедших вакцинацию, обращаться в поликлинику. Вакцинации подлежат также лица, контактировавшие с больными.