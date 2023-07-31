Безпалько: Россия прорубит Сувалкский коридор, если Польша заблокирует Калининград

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Польше не следует строить планы о блокаде Калининграда, иначе Россия прорубит Сувалкский коридор. Об этом заявил политолог Богдан Безпалько. Он отметил, что Варшава попадёт в тяжёлую ситуацию, если не сможет быстро захватить Калининград, поскольку в таком случае полякам придётся одновременно атаковать и Белоруссию, и российский регион.

Фото: w-dog.ru

"В этом случае генсек НАТО Йенс Столтенберг возьмёт и скажет: "Мы не поддерживаем руководство в Варшаве, которое приняло ошибочное решение. Мы замораживаем все отношения между Альянсом и Польшей. Мы выступаем за мирное решение конфликта, чтобы не было ядерной войны", — указал Безпалько в беседе с изданием "Украина.ру".

Политолог допустил, что Варшава решится на подобные манёвры, если это будет носить коллективный характер. После того как НАТО начнёт двигаться на Калининград и Белоруссию, Польша будет готова к агрессии, считает эксперт.