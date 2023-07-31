Американского лидера Джо Байдена вместе с супругой Джилл заметили на пляже. Пользователи Twitter* обрушились с критикой на главу Белого дома, который провёл в отпуске почти 40% своего президентского срока.
Кадры с супругами Байден на пляже обнародовали журналисты RNC Research.
"Джо Байден и доктор медицинских наук Джилл проводят расслабляющий день на пляже", — сказано в публикации.
Пользователи осудили 80-летнего президента США за то, что он не работает в напряжённое для всего мира время. Однако некоторые комментаторы порекомендовали Байдену не возвращаться с пляжа. Если он постоянно будет находиться в отпуске, мир станет более безопасным, считает один из читателей.
"Молюсь о цунами", — написал другой пользователь.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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