Кандидат в президенты США Рамасвами сравнил мексиканские наркокартели и Украину

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Кандидат от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами сравнил мексиканские наркокартели и ситуацию на Украине.

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Политик заявил, что Штаты тратят огромные деньги на конфликт, который их не касается. Тогда как проблема Мексики подошла вплотную.

"Есть фундаментальная разница между ситуацией с наркокартелями и Украиной. Происходящее на Украине не затрагивает американцев здесь, на американской земле", — заявил Рамасвами в подкасте Breaking Points.

Он подчеркнул, что проблема наркотического трафика из Мексики более насущна для Америки, чем конфликт на другом континенте.