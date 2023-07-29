Саммит НАТО в Вильнюсе наглядно показал не только слабость военного блока, но и в очередной раз подтвердил: дверь в Североатлантический альянс для Украины навсегда захлопнулась.
Такое заявление сделал бывший офицер разведки американской армии Скотт Риттер в своей статье для издания Consortium News.
Возможность присоединения к "западному клубу" была для Владимира Зеленского лишь приманкой, ради которой он должен был жертвовать жизнями украинцев и добиться стратегического поражения России.
"Когда жертва не принесла желаемого результата, дверь в НАТО, которую оставили приоткрытой, чтобы поддразнить Украину для выполнения её самоубийственной задачи, захлопнулась", — отметил экс-разведчик.
Сейчас перед Киевом остались лишь два "кошмарных" варианта: заключить мир с Москвой, смирившись с потерей территорий и навсегда распрощавшись с НАТО, или продолжать боевые действия, рискуя потерять страну, украинскую нацию и народ, подчеркнул Риттер.
"Украине теперь остаётся выбирать яд на своё усмотрение", — уверен военный эксперт.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.