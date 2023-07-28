Несколько часов назад в печально известном Доме профсоюзов в Одессе прогремел взрыв, сообщают местные источники.
По информации украинских Telegram-каналов, погиб один человек, второй получил ранение. Местные каналы пишут, что один из одесситов пришел на сеанс массажа и подарил мастеру боевую гранату, которая впоследствии взорвалась.
Сообщается, что на месте работают все необходимые службы.
Одесский Дом профсоюзов получил известность после трагедии 2 мая 2014 года. Тогда радикально настроенные граждане сожгли 42 человека, которые имели пророссийские взгляды.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.