В печально известном Доме профсоюзов в Одессе прогремел взрыв

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Несколько часов назад в печально известном Доме профсоюзов в Одессе прогремел взрыв, сообщают местные источники.

Фото: https://yandex.ru/

По информации украинских Telegram-каналов, погиб один человек, второй получил ранение. Местные каналы пишут, что один из одесситов пришел на сеанс массажа и подарил мастеру боевую гранату, которая впоследствии взорвалась.

Сообщается, что на месте работают все необходимые службы.

Одесский Дом профсоюзов получил известность после трагедии 2 мая 2014 года. Тогда радикально настроенные граждане сожгли 42 человека, которые имели пророссийские взгляды.