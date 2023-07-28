Express: устрашающий союз России, Китая и КНДР будет иметь серьёзные последствия

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Формирующийся союз РФ, Китая и КНДР может обернуться разрушительными последствиями для западных стран. Об этом сообщает Daily Express.

Фото: kremlin.ru

Как пояснили аналитики в интервью изданию, президент России Владимир Путин намерен и дальше укреплять отношения с КНР и Северной Кореей. Они считают, что такой шаг может привести к наращиванию военного потенциала трёх государств. По их словам, Россия, Китай и КНДР также смогут ускорить темпы экономического развития благодаря сотрудничеству.

"Устрашающий альянс России с Китаем и Северной Кореей будет иметь серьёзные последствия", — подчеркнули специалисты.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил КНДР с официальным визитом. По информации Bloomberg, Северная Корея заинтересована в продаже снарядов Москве в обмен на финансирование ядерной программы.