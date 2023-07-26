Согласно данным американского издания, Северная Корея заинтересова в продаже России боеприпасов в обмен на финансирование ядерной программы.
Bloomberg сообщает, что у КНДР скопились неисчислимые запасы боеприпасов. Авторы материала утверждают, что Корея "ухватится за возможность избавиться от них по высокой цене".
Сообщается, что РФ стремится приобрести у Северной Корее 152-мм артиллерийские снаряды, совместимые с вооружением производства Советского Союза. Снаряды, по мнению авторов издания США, Ким Чен Ын намерен продавать по тысячи долларов за штуку.
Ранее политолог Сергей Марков рассказал, для чего Сергей Шойгу отправился в КНДР.
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Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.