Лавров высоко оценил отношения между Россией и странами Африки

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения между Российской Федерацией и странами Африки находятся на подъёме. Об этом он сообщил во время видеообращения к участникам Второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия — Африка.

Фото: www.interfax.ru

Министр отметил, что это отвечает коренным интересам обеих сторон. Лавров добавил, что взаимодействие между Россией и странами Африки основано на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что высокую роль в укреплении дружбы, доверия и взаимопонимания между странами играют СМИ. Журналисты позволят окончательно преодолеть стереотипы, навязываемые Западом.