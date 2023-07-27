Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения между Российской Федерацией и странами Африки находятся на подъёме. Об этом он сообщил во время видеообращения к участникам Второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия — Африка.
Министр отметил, что это отвечает коренным интересам обеих сторон. Лавров добавил, что взаимодействие между Россией и странами Африки основано на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что высокую роль в укреплении дружбы, доверия и взаимопонимания между странами играют СМИ. Журналисты позволят окончательно преодолеть стереотипы, навязываемые Западом.
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