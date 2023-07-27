Путин отметил активизацию контактов России и Бурунди

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Президент России Владимир Путин отметил активизацию политического диалога с Бурунди. Об этом он сообщил во время встречи с президентом страны Эваристом Ндайишимийе.

Фото: https://icdn.lenta.ru/

Переговоры с лидером африканской страны состоялись на полях саммита Россия — Африка.

Российский лидер подчеркнул, что Бурунди рассматривается как надёжный партнёр и друг РФ на африканском континенте.

Отметим, что Путин также провёл переговоры с председателем Африканского союза Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.