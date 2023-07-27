Президент России Владимир Путин отметил активизацию политического диалога с Бурунди. Об этом он сообщил во время встречи с президентом страны Эваристом Ндайишимийе.
Переговоры с лидером африканской страны состоялись на полях саммита Россия — Африка.
Российский лидер подчеркнул, что Бурунди рассматривается как надёжный партнёр и друг РФ на африканском континенте.
Отметим, что Путин также провёл переговоры с председателем Африканского союза Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.
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