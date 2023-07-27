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Хантер Байден не признал вину по делу о неуплате налогов, несмотря на сделку со следствием

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Мир

Сын действующего президента США Хантер Байден на суде отказался признавать себя виновным в деле по неуплате налогов, об этом он заявил на заседании. 

Хантер Байден не признал вину по делу о неуплате налогов, несмотря на сделку со следствием
Фото: Democratic National Convention v

Вчера стало известно, что обвиняемый согласился на сделку со следствием прям во время слушания. Однако после сегодняшнего заявления суд решил не брать ее во внимание, так как она содержит "нетипичные положения". 

В июне местное издание CNN опубликовало материал, в котором говорилось, что Хантер Байден признал вину по трем обвинениям властей США и согласился сотрудничать со следствием. Тогда стало известно, что в рамках сделки, с него должны были снять обвинения в незаконном хранении оружия. 

Вероятней всего, сын действующего президента Америки избежит срока и серьезных обвинений, но решение все равно останется на стороне суда.  

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Автор Андрей Романов
Андрей Романов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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