Ничто не мешает России направить свои танки на Киев и тем самым, наконец, завершить украинский конфликт. В этом уверен бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Такой манёвр поможет убедить не только киевские власти, но и их заокеанских кураторов, уверен офицер.
"США не остановятся до тех пор, пока уже нельзя будет отрицать победу Москвы. Это может закончиться тем, что российские танки будут в Киеве", — сказал Макгрегор.
Полковник считает, что в Вашингтоне изо всех сил стараются не замечать поражение на Украине и не торопятся с решением конфликта. Но даже если Запад будет продолжать поставлять ВСУ вооружение и технику, Киеву это никак не поможет, уверен Макгрегор.
Хотя Москва настроена на скорейшее разрешение конфликта и не желает его эскалации, российские войска могут взять под контроль не только Киев, но и дойти Западной Украины, заключил Макгрегор.
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