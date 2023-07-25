Боевой дух ВСУ ослабел из-за больших потерь, из-за этого официальный Киев, включая президента Украины Владимира Зеленского, в отчаянии, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
По его мнению, Зеленский в ярости из-за ситуации на линии соприкосновения.
"Я думаю, украинские силы в отчаянии, и, откровенно говоря, на грани распада, — заявил Макгрегор в эфире London Real. — Мне кажется, отсюда разочарование, которое мы наблюдали у господина Зеленского. Он был разъярён, зол, обескуражен".
Как подчеркнул полковник, Украина существует на искусственном "жизнеобеспечении", и если Запад его отключит, то Незалежной вряд ли удастся стать полноценным государством. Единственный способ этого избежать — сесть за стол переговоров, резюмировал Макгрегор.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Особый интерес представляет обилие озер.