Полковник США Макгрегор: Зеленский разъярён, зол и обескуражен из-за потерь ВСУ

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Боевой дух ВСУ ослабел из-за больших потерь, из-за этого официальный Киев, включая президента Украины Владимира Зеленского, в отчаянии, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: AP Photo / Yves Herman

По его мнению, Зеленский в ярости из-за ситуации на линии соприкосновения.

"Я думаю, украинские силы в отчаянии, и, откровенно говоря, на грани распада, — заявил Макгрегор в эфире London Real. — Мне кажется, отсюда разочарование, которое мы наблюдали у господина Зеленского. Он был разъярён, зол, обескуражен".

Как подчеркнул полковник, Украина существует на искусственном "жизнеобеспечении", и если Запад его отключит, то Незалежной вряд ли удастся стать полноценным государством. Единственный способ этого избежать — сесть за стол переговоров, резюмировал Макгрегор.